Paris (AFP). Soupçons de matches truqués: le président de Caen mis en examen

Le président du Stade Malherbe de Caen, Jean-François Fortin, a été mis en examen jeudi à Paris dans l'enquête sur les soupçons de matches truqués lors de la dernière saison du championnat de Ligue 2, a annoncé à l'AFP son avocat, Me François Géry. "Mon client démontrera dans ce dossier sa totale innocence des faits qui lui sont reprochés", a déclaré Me Géry, sans préciser les chefs de mise en examen. L'enquête ouverte en avril porte sur des faits de "corruption active et passive".

