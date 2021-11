Paris (AFP). Soupçons de matches truqués: l'intermédiaire Michel Moulin mis en examen

Michel Moulin, soupçonné d'avoir joué un rôle d'intermédiaire dans l'affaire des matches présumés truqués de Ligue 2, a été mis en examen jeudi à Paris pour "corruption passive", a indiqué à l'AFP son avocat, Me Patrick Maisonneuve. L'avocat a précisé que les juges reprochaient à son client d'être intervenu avant un match opposant Dijon et Nîmes la saison dernière. "Ce n'est pas le cas, mon client n'a pas pris la moindre somme d'argent et ce match n'a pas été truqué puisque Dijon a battu Nîmes 5-1", a déclaré Me Maisonneuve.

