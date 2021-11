Recette : rouleaux de porc au miel et au sésame

Pour 4 personnes

Préparation : 30 mn



Ingrédients :

4 grillades de 130 g chacune

6 feuilles de brik

Miel

Graine de sésame

50 g de beurre

Sel et poivre du moulin



Préchauffer le four à 240° (th. 8).

Dorer la viande, la saler, bien la poivrer, puis couper chaque grillade en trois dans le sens de la longueur.

Couper les feuilles de brik en deux, les badigeonner de beurre fondu et déposer au milieu de chacune d’elles une lanière de viande, la napper de miel, rabattre les bords des feuilles de brik et les enrouler en serrant bien.

Passer les rouleaux dans les graines de sésame, les poser sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et les enfourner pour 15 mn environ.



Le plus : accompagnez les rouleaux de porc d’une salade de légumes toute verte. Rincez et essorez 150 g de jeunes pousses d’épinard, faites cuire à la vapeur 200 g de pois gourmands et 200 g de haricots verts. Disposez les légumes dans un saladier, ajoutez des herbes.



L’astuce : Pour exalter la saveur des graines de sésame, faites-les griller doucement à la poêle sans matière grasse.