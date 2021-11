Kiev (AFP). Ukraine: un millier de morts depuis la trêve, l'OSCE cible de tirs

L'OSCE, chargée de surveiller l'application de la trêve entre armée ukrainienne et séparatistes prorusses, a annoncé jeudi avoir été prise pour cible dans l'est de l'Ukraine, nouvelle étape dans des violences qui ont fait un millier de morts depuis le cessez-le-feu. Dans un incident qui n'a pas fait de blessé, des observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont été visés par des tirs mercredi dans une zone sous contrôle de l'armée ukrainienne, à 15 km à l'ouest de Donetsk, bastion des séparatistes prorusses. Interrogé par l'AFP, Michael Bociurkiw, porte-parole de la mission d'observation spéciale en Ukraine (SMM), a indiqué que c'était la première fois que les observateurs étaient directement et délibérément pris pour cible dans le conflit mais il n'a pas pu préciser l'origine des tirs. "Nous aimerions aller au fond de cette affaire", a-t-il dit, en réaffirmant l'exigence d'un "accès sûr et sans entrave" pour les observateurs. Selon l'OSCE, deux de ses véhicules faisaient route vers Donetsk en milieu de journée quand, à l'approche d'un camion transportant "une grosse caisse en bois verte" 80 mètres plus loin, ils ont essuyé des tirs d'un des deux occupants en uniforme. "Un des soldats s'est levé et a tiré deux coups de feu en direction du convoi de l'OSCE. Les balles sont passées à environ deux mètres du second véhicule de l'OSCE", a indiqué l'organisation dans son rapport quotidien. "Les personnels voyageant dans ce véhicule ont clairement entendu des bruits en provenance de la chaussée ou des fragments de balle touchant leur véhicule", a-t-elle ajouté précisant que le convoi avait immédiatement quitté la zone. L'OSCE avait aussi fait état d'un tir de semonce en direction d'un de ses convois le 18 novembre depuis un point de contrôle aux mains des troupes ukrainiennes. Mais lors d'un point de presse jeudi, le chef de la SMM, Ertugrul Apakan, a qualifié les deux épisodes d'"actes isolés". L'armée ukrainienne a quant à elle accusé les séparatistes d'avoir maquillé un camion pour tenter d'imputer la responsabilité des tirs aux troupes loyalistes. - Joe Biden attendu à Kiev - L'OSCE dispose actuellement sur le terrain de 272 observateurs se déplaçant généralement dans des véhicules blindés clairement identifiables. Leur rôle est de surveiller la mise en ?uvre du cessez-le-feu signé le 5 septembre par l'armée ukrainienne et les séparatistes, un accord de plus en plus virtuel à la lumière des violences quotidiennes. Depuis la trêve, 957 personnes ont été tuées dans la région, soit une moyenne de 13 victimes par jour, a rapporté jeudi à Genève le bureau du Haut Commissaire aux droits de l'Homme des Nations Unies. Plus de 4.300 personnes ont péri depuis le début des hostilités en avril. Jeudi, les rebelles de Donetsk ont fait état d'un mort et de trois blessés dans leurs rangs en 24 heures et l'armée ukrainienne a déploré six blessés. Dans la région de Lougansk, autre bastion des séparatistes, une infirmière de 58 ans a été tuée et un autre civil blessé dans le bombardement d'un village, a aussi annoncé un porte-parole des autorités régionales. Le vice-président américain Joe Biden est attendu dans la soirée à Kiev, où il s'entretiendra vendredi avec le président Petro Porochenko et le Premier ministre Arseni Iatseniouk. Sa visite coïncide avec le premier anniversaire du début de la contestation du Maïdan, l'élan populaire pro-occidental qui a fait tomber le régime du président Viktor Ianoukovitch, allié du Kremlin, et qui a été suivi par l'annexion de la Crimée par la Russie et le déclenchement du conflit dans l'Est. Bien qu'elle affiche son impartialité, l'OSCE a été mise en cause par les deux camps. Vendredi, la Russie - qui soutient militairement les séparatistes, selon les Occidentaux - a accusé les observateurs de soutenir les autorités de Kiev en dévoilant les déplacements des forces rebelles ou en omettant de mentionner les violations de la trêve par les troupes ukrainiennes. Dans le camp opposé, l'OSCE a aussi été accusée de révéler les positions de l'armée ukrainienne. Au printemps, des observateurs de la SMM avaient été retenus contre leur gré par des séparatistes pendant plusieurs semaines avant d'être relâchés.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire