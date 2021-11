Sortir dans la Manche : jeudi 20 novembre

Samedi à Equeurdreville, place à la 3ème édition du trail nocturne organisé par l'amicale Cherbourg marathon. Inscriptions possibles dès à présent sur normandiecourseapied.com Notez qu'une animation sportive sera proposée aux enfants samedi de 14h à 16h au stade Lecanu.



Samedi, c'est aussi le 10ème anniversaire du festival de la viande à Torigni-sur-Vire. A cette occasion, venez déguster une superbe entrecôte XXL. Au progrmme : concours de l'entrecôte d'or et de bovins ainsi que la présence de Noémie Honiat, Chef cuisinier et ancienne candidate de l'émission Top Chef sur M6.



A l'occasion de la journée Européenne de réduction des déchets, la Ruche qui dit oui organise, ce samedi, des actions et des ateliers à Saint-Lô. Atelier à 15h à partir des invendus du marché, vous pourrez ensuite les cuisiner avec un traiteur. Le matin de 10h à 12h des conseils en compostage vous seront donnés. Plus d'infos sur www.vers-les-3r.fr