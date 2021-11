Affaires des matchs truqués : tout a commencé dès mars pour Malherbe

Si ce match Caen-Nîmes avait eu lieu comme prévu en mars ou avait été donné gagné à Malherbe sur tapis vert comme le précisait le règlement, le club bas-normand n'aurait certainement pas été impliqué dans cette affaire supposée de matchs truqués. Hier, le coach du SMC, Patrice Garande, rappelait "toute sa haine contre les instances du football qui nous ont obligés à rejouer ce match et contre cette équipe de Nîmes" :

"Comptant pour la vingt-huitième journée de Ligue 2, le match SM Caen - Nîmes Olympique a été annulé. Les Nîmois ne sont pas arrivés à temps à Caen. La rencontre n'aura lieu ni ce soir ni demain. La Commission des Compétitions de la LFP statuera sur l'issue de ce match". Le communiqué de la Ligue de Football date du vendredi soir 14 mars dernier à 19h, venant clore une journée absolument incroyable. Dès 8h15 le matin, l'avion devant convoyer les Nîmois à l'aéroport de Caen-Carpiquet reste cloué au sol et ce jusqu'à 16h, heure où il prend les airs pour se poser finalement à 18h... à Beauvais. Impossible alors pour les Gardois de rallier Caen dans les temps.



S'engage dès lors un bras de fer administratif dans lequel le flou entretenu par la LFP ne facilite aucune décision claire. Le 27 mars, l'affaire est une première fois jugée par la commission des compétitions de la LFP et alors que tout le monde attendait un succès caennais sur tapis vert, la décision tombait de faire jouer le match. Immédiatement, le SM Caen fait appel de la décision. Un appel gagnant le 11 avril puisque la Commission d'appel de la LFP ne retient pas le cas de force majeur invoqué par Nîmes et donne match gagné à Caen sur tapis vert. Et c'est cette fois Nîmes qui fait appel au CNOSF. A leur tour, les Nîmois obtiennent gain de cause puisque l'instance olympique rend un avis invitant la LFP à faire jouer ce match.



Avis suivi des faits le 5 mai : le bureau directeur de la LFP décide de donner le match à jouer et en fixe la date au mardi 13 mai. Une décision qui fait réagir Jean-François Fortin en direct sur Eurosport à l'époque : "Je ne trouve pas cette décision juste. Mes collègues de la LFP ont une interprétation différente du règlement que moi. Je suis légaliste néanmoins, et puisque les sages du Conseil d'Administration de la LFP ont décidé ça, le SM Caen jouera le match contre Nîmes". Ce sera chose effectivement faite avec à la clé, ce fameux score de parité (1-1) qui fait aujourd'hui l'objet d'une enquête. Score qui arrangeait alors les deux équipes qui clairement, passée l'heure de jeu ne prenaient plus beaucoup de risques pour le faire évoluer :