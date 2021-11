Kiev (AFP). Ukraine: médiation à Kiev et à Moscou pour empêcher une guerre totale

Le chef de la diplomatie allemande, Frank-Walter Steinmeier, effectuait mardi une visite cruciale dans la règlement de la crise ukrainienne d'abord à Kiev puis à Moscou pour tenter de désamorcer les tensions sans précédent entre la Russie et les Occidentaux. C'est la première visite d'un responsable de haut niveau d'un grand pays européen depuis que la guerre en Ukraine a pris une telle ampleur. La visite de M. Steinmeier, dont le pays est le principal médiateur entre Kiev et Moscou, intervient sur fond de craintes d'une "guerre totale" dans l'Est séparatiste prorusse où les violences ne connaissent pas de répit, cinq soldats ukrainiens ayant péri ces dernières 24 heures. L'Ukraine et l'Otan accusent l'armée russe d'avoir déployé chars et troupes dans la région, des affirmations qualifiées d'"élucubrations" par la diplomatie russe alors que le conflit a fait plus de 4.000 morts depuis la mi-avril. Alors que les autorités ukrainiennes se préparent depuis la semaine dernière au "pire scénario". M. Steinmeier doit rencontrer le président ukrainien Petro Porochenko et le Premier ministre, Arseni Iatseniouk, avant de s'envoler pour la capitale russe plus tard dans la journée. Le ministre russe des Affaires étrangères a toutefois d'avance douché les espoirs d'accalmie dans la crise en estimant qu'il ne fallait pas attendre d'avancée immédiate. "Mais nous apprécions notre dialogue régulier avec l'Allemagne", a déclaré Sergueï Lavrov depuis Minsk. - Point de non-retour? - Au même moment, les ministres européens de la Défense sont réunis à Bruxelles, en présence du secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, au lendemain de l'annonce de nouvelles sanctions européennes contre des dirigeants rebelles prorusses en Ukraine. Auparavant, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Pavlo Klimkine, avait appelé les Européens à adresser "un message clair envers Moscou disant que toute nouvelle déstabilisation en Ukraine déclenchera des mesures supplémentaires de l'UE". Moscou, qui accuse l'Otan d'"attiser les sentiments antirusses", se montre en revanche plus conciliant vis-à-vis de l'Europe. Après l'accueil glacial réservé à Vladimir Poutine la semaine dernière lors du sommet du G20 en Australie, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a tout de même déclaré espérer mardi que les relations de la Russie avec l'Union européenne n'avaient pas atteint un point de "non-retour" du fait de la crise ukrainienne. "Nous avons intérêt au développement des liens" avec l'Europe, a affirmé M. Lavrov cité par l'agence officielle Tass. Le responsable russe a également pressé les autorités ukrainiennes de respecter la trêve conclue en septembre avec les séparatistes prorusses, quotidiennement violée par les deux parties, et de s'engager dans des négociations avec les rebelles. - Mines artisanales - Sur le terrain, la guerre de tranchées et d'artillerie s'est intensifiée depuis les élections séparatistes du 2 novembre que Moscou a dit "respecter" alors que Kiev et les Occidentaux les ont dénoncées comme une grave entrave au processus de la paix.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire