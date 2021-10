Bruxelles (AFP). Ukraine: Il n'est pas certain que le sommet de Minsk ait lieu, selon Berlin

"Il n'est pas encore certain" que le sommet qui doit réunir les dirigeants russe, ukrainien, allemand et français mercredi à Minsk pour faire cesser les hostilités dans l'est de l'Ukraine ait bien lieu, a mis en garde lundi le ministre allemand des Affaires étrangères. "Nous espérons que les points encore en suspens pourront être réglés", a indiqué Frank-Walter Steinmeier à Bruxelles en référence aux réserves émises par le président russe Vladimir Poutine dimanche. "Mais je dois le répéter, cela n'est pas encore certain () il reste encore beaucoup de pain sur la planche", a-t-il insisté.

