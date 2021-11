Halvard Mabire souffle ses bougies au milieu de l'Atlantique

La Guadeloupe n'a jamais été aussi proche pour les skippers de la Route du Rhum qui naviguent sur les bateaux de type Class 40... Les premiers sont attendus à Pointe à Pitre mercredi 19 novembre.

58 ans sur l'eau !

Miranda Merron, skippeuse britannique installée à Barneville Carteret est toujours la meilleure normande, classée entre la 6e et la 8e place depuis le départ de la course. Derrière, on retrouve son époux, le Cherbourgeois Halvard Mabire, qui célèbre ce mercredi 18 novembre ses 58 ans ! Devancé par Miranda Merron, il espère qu'elle profitera des quelques jours de battement entre leurs deux arrivées à Pointe à Pitre pour lui préparer un bel accueil :

Halvard Mabire Impossible de lire le son.

Maisonneuve va "cravacher"

Troisième Bas-Normand engagé dans l'aventure : Brieuc Maisonneuve. Le chef d'entreprise de Granville n'est pas un skipper professionnel mais tout aussi passionné. Il avait annoncé que La Route du Rhum serait "ses premières vacances depuis 10 ans". Des congés loins d'être de tout repos :

Brieuc Maisonneuve Impossible de lire le son.

