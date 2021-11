Vente de prestige aux enchères de Rouen (vidéo)

L’Hôtel des Ventes de Rouen a ouvert ses portes à 10h ce matin. Les futurs acquéreurs sont venus admirer les œuvres exposées avant leur mise en vente prévue à 14h30. On y trouve une collection de peintures, de bijoux, d’œuvres d’art, d’armes et de mobilier.

Deux œuvres importantes

Des acquéreurs internationaux suivent la vente par internet et par téléphone en plus du public qui s’est déplacé en nombre. « Nous attendons des clients étrangers, peut-être Américains, peut-être du Moyen-Orient », déclare Delphine Bisman, commissaire-priseur à l’Etude de Maître Bisman.

Deux tableaux attirent particulièrement l’attention. Le premier : Sortie des Prix à l’école maternelle. Une huile sur toile d’Henry Jules Jean Geoffroy dit Géo, qui reçut une Médaille d’Or lors de l’exposition universelle en 1900. Elle fut reproduite dans le Monde Illustré du 8 juin 1901. Elle s’est vendue à 66 000€. Alain Mathieu, co-auteur d’un livre sur le peintre a fait le déplacement : « Nous découvrons une de ses plus belles œuvres, la plus gracieuse, la plus sensible »

La seconde peinture est de Mairie-Aimée Lucas-Robiquet. C’est une huile sur toile de 107,5 cm x 142,5 cm baptisée Une caravane dans l’Oued Biskra. « Une œuvre majeure de l’art orientaliste », précise Delphine Bisman. Elle reçut le Prix de Rome en 1884 et une Médaille d’Or à l’Exposition Universelle de 1889. L’oeuvre fut reproduite dans un numéro du Monde Illustré le 12 Août 1893. Son nouveau propriétaire a déboursé 180 000€ pour l’obtenir.

Et une surprise

La vente a rencontré quelques surprises, dont une toile intitulée Les Mufliers signée Blanche Hoschede Monet, belle fille du célèbre peintre. Les enchères ont atteint 30 000 € pour une œuvre estimée au catalogue à 4000€.

