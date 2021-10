Paris (AFP). Décès du photographe Lucien Clergue, fondateur des rencontres d'Arles

Le photographe Lucien Clergue, créateur des rencontres d'Arles, la plus grande manifestation dédiée à la photo en Europe, est décédé samedi à l'âge de 80 ans, a annoncé sa fille à l'AFP. Lucien Clergue "s'est battu pour que la photo soit reconnue en tant qu'art en France", a souligné sa fille Anne Clergue, précisant que son père était mort d'une longue maladie. "Il retrouve Manitas de Plata, Cocteau et Picasso au ciel", a-t-elle commenté rappelant la longue amitié entre son père et ces personnalités, notamment le guitariste légendaire décédé le 6 novembre et qu'il a découvert lors d'un festival gitan. Lucien Clergue, célèbre pour ses nus et ses paysages de Camargue, est aussi le premier photographe entré sous la Coupole, en octobre 2007. Il est également à l'origine de la création de l'Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles en 1982. Les rencontres d'Arles - des dizaines d'expositions photographiques de la mi-juillet à la mi-septembre - créées en 1970 attirent chaque année des milliers d'amateurs et de touristes français comme étrangers. "Je photographie la Camargue depuis 50 ans et pourtant, mes plus beaux jours, c'est quand je vais le dimanche sur la plage de Faraman et que je photographie ce qui s'y passe", déclarait en 2006, Lucien Clergue, auteur de quelque 800.000 photographies et de 75 ouvrages. Ses nus dans les vagues et ses paysages de sable sont parmi ses séries d'oeuvres les plus connues.

