Montpellier (AFP). Une voiture emportée par les eaux dans le Gard: un mort, 2 disparus

Un enfant de 4 ans est mort et deux personnes, la mère et un enfant de un an, sont portées disparues après que leur voiture a été emportée par les eaux dans la nuit de vendredi à samedi sur un pont dans le nord du Gard, a indiqué vendredi la préfecture. Le père a été retrouvé vivant peu après le drame qui s'est déroulé entre Cruviers-Lascours et Saint-Césaire-de-Gauzignan dans les Cévennes. Le garçon de 4 ans a été retrouvé noyé dans le véhicule par les pompiers qui recherchaient toujours la mère et le bébé portés disparus. Le Gard n'était pas en vigilance orange pluies-inondations.

