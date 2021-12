Un Archipel bien orchestré

C'est ainsi que se présente l'association Archipels, Maison des Arts et Cultures du Monde en Normandie. Créée en 1992, l'association a fait de sa démarche interculturelle le fondement même de son existence.

Son objectif ? Aller à la rencontre des cultures du monde, en faisant découvrir les musiques traditionnelles, quelque soit leur origine, par le biais d'artistes de la région mais aussi de l'étranger. Concerts, spectacles poétiques, ateliers de musiques et de langues, conférences tenus dans les salles de spectacles et théâtres de la région : Archipels met tous les moyens en oeuvre pour accompagner le spectateur dans ce choc des cultures, sans qu'il ne s'y perde. Car ce que Jean-Claude Lemenuel, directeur artistique et administratif de l'association, recherche, c'est provoquer un questionnement, au-delà de la simple rencontre humaine et musicale. « La musique a une capacité à aller chercher les affects, et c'est quand même une grande force ».

Le prochain grand rendez-vous musical aura lieu dans le cadre du projet Proksima Destino, le 29 janvier dans les foyers du Théâtre de Caen.



