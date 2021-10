14ème salon régional Bio et énergies renouvelables à Pontorson ce dimanche

Toute la journée de dimanche, venez à la rencontre des producteurs bio locaux. Découvrez aussi des associatons du monde du bio et des énergies renouvelables et des exposants de ce domaine.

2 animations sont également proposées. Une sortie pour découvrir les oiseaux, ouverte à tous, à partir de 14h30. Et un salon réservé aux professionnels sur le thème de la phytothérapie et et de l'aromathérapie pour les animaux d'élevage à la salle polyvalente à 14h30 également.

Rendez-vous dimanche 16 novembre de 10h à 18h, entrée libre. Plus d'infos sur www.mont-saint-michel-baie.com

Ecoutez Bernard Le Gac, organisateur du salon, nous le présenter: