Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 15 et 16 novembre

MANCHE



Samedi, après-midi découverte du football féminin à Saint-Hilaire-du-Harcouët. C'est ouvert à toutes, licenciées et non licenciées, âgées de 8 à 15 ans. Au programme : jeux, ateliers, matchs, goûters et cadeaux offerts. Rendez-vous samedi au stade de Saint-Hilaire-du-Harcouët à partir de 13h30.



Samedi, la Ville de Cherbourg-Octeville inaugure la place de Gaulle avec la Cie Transe Express. Au programme : percussions, poupées géantes et vin chaud géant offert à tous. Rendez-vous à partir de 12h sur la place qui vient d'être rénovée. Toutes les infos sur www.ville-cherbourg.fr



Tout ce week-end, l'Office de tourisme du canton de Bréhal organise la 6ème édition de la fête des métiers d'art, nouvelle formule. Au programme : présence d'artisans, exposition, vin chaud, cidre et crêpes. Rendez-vous sous la halle de Bréhal samedi de 14h à 19h30 et dimanche de 10h à 18h.



Pour que Noël n'oublie personne, le magasin «Carrefour Market» de Saint-Amand près de Torigni sur Vire organise une collecte de jouets neufs ce samedi de 9h à 19h pour le Père Noël Vert du Secours Populaire en présence des bénévoles qui feront les paquets cadeaux toute la journée dans le hall du magasin.



Dimanche, c'est le 14ème salon régional biologique et énergies renouvelables à Pontorson. En plus des exposants à retrouver dans la salle polyvalente de Pontorson de 10h à 18h, retrouvez une sortie "oiseaux" à 14h30 et un atelier phytothérpaie et aromathérapie pour animaux d'élevage.



La p'tite boucle de l'étang fête sa 3ème édition ce samedi à Périers. C'est une course à vélo pour un public bien précis. C'est samedi à 14h30 à la base de loisirs de l'étang des sarcelles. Inscription gratuite et possible sur place dès 13h30.



CALVADOS



Jusqu'au 19 novembre, c'est la 8ème édition du festival Mondeville sur rire. C'est un festival d'humour avec de nombreux spectacles et un festival jeune public. Retrouvez toute la programmation et la billeterie sur www.mondevilleanimation.org



Tout ce week-end, se tient au parc des expositions de Caen l'événement gastronomique Tous en cuisine. Au programme, un salon convivial et des animations pour tous. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h. L'entrée est à 5€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



La chanteuse Emilie Simon est en concert dans la région ce dimanche. Venez l'applaudir sur la scène du Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair. Elle présentera son 6ème album Mue, un opus qui marque son retour à la langue française. C'est dimanche à 20h au BBC. Le tarif varie entre 20 et 27€.



Samedi, Caen fête l'Europe et le monde le temps d'un après-midi. Artisanat, gastronomie, jeux, concerts et expositions sont au programme de cette rencontre internationale. Un village sera installé sur la place Saint Sauveur. Rendez-vous ce samedi de 12h à 18h pour participer aux activités proposés. C'est gratuit.



Samedi soir, le Caen Basket Calvados reçoit l'équipe de Gravenchon au Palais des Sports de Caen. Coup d'envoi de la rencontre à 20h.



ORNE



Samedi, une dictée est proposée par le Club Richelieu d'Alençon, au profit de l'association «Toutes à l'école». Il est possible d'y participer, pour cela il faut s'inscrire à la librairie «Le Passage». C'est 5€ pour les moins de 20 ans et 10€ pour les séniors. De nombreux lots à gagner. Rendez-vous samedi à 14h30 à l'Hôtel des ventes à Alençon.



Dimanche, après-midi disco show au Carré du Perche à Mortagne-au-Perche. A nous le Power Flower et les paillettes des années 70 avec des titres de Michel Polnareff, Joe Dassin ou encore Pierre Perret. Look d'enfer et c'est parti pour les années 80 avec Mickaël Jackson, Phil Collins, Jean-Jacques Goldman et Abba. Venez nombreux vous divertir. C'est dimanche à 15h, l'entrée est gratuite.



Samedi, un marché aux arbres est organisée à Sainte Scolasse sur Sarthe. Vous y trouverez des arbres, des arbustes et des arbres fruitiers. Cette vente se fait aux bénéfices des enfants des écoles de Sainte Scolasse sur Sarthe et de Montchevrel afin de leur offrir des spectacles et sorties dans l'année. Rendez-vous samedi dés 8h30 sur la place de la mairie.



Samedi soir, soirée concert avec le trio Cisco Herzhaft, avec le soutien du comité socioculturel et de loisirs du Domfrontais pour un concert de blues. Venez voir les Trottoirs Mouillés, c'est à 21h au théâtre intercommunal de Domfront.



L'asso la classe organise un concert samedi soir à Saint Hilaire sur Risle. Un concert de musiques actuelles avec le duo Joujou Bang Bang. C'est à 21h, l'entrée est à 10€ avec une boisson, c'est gratuit pour les moins de 17 ans.