Sortir dans la Manche : jeudi 13 novembre

Pour que Noël n'oublie personne, le magasin «Carrefour Market» de Saint-Amand près de Torigni sur Vire organise une collecte de jouets neufs ce samedi de 9h à 19h pour le Père Noël Vert du Secours Populaire en présence des bénévoles qui feront les paquets cadeaux toute la journée dans le hall du magasin.



Dimanche, c'est le 14ème salon régional biologique et énergies renouvelables à Pontorson. En plus des exposants à retrouver dans la salle polyvalente de Pontorson de 10h à 18h, retrouvez une sortie "oiseaux" à 14h30 et un atelier phytothérpaie et aromathérapie pour animaux d'élevage.



Retrouvez Gad Elmaleh dans vos cinémas MEGA CGR ce dimanche. Une soirée en deux parties pour nous présenter son one man show "Sans Tambour". Comptez 23,50€ le pack Gad Elmaleh au cinéma + le DVD de son nouveau spectacle.