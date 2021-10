Kiev (AFP). L'Ukraine se prépare au combat, l'Otan confirme l'entrée de militaires russes

L'Ukraine se prépare au combat en réaction à une concentration de troupes russes et de forces rebelles, a déclaré mercredi le ministre ukrainien de la Défense, Stepan Poltorak, au cours du conseil des ministres à Kiev. "Nous observons un renforcement de la part des groupes terroristes (les insurgés prorusses, selon la terminologie de Kiev, NDLR) ainsi que de la part de la Russie. Nous observons leurs mouvements, nous savons où ils se trouvent et nous nous attendons à des agissements imprévisibles de leur part", a déclaré Stepan Poltorak. "Notre tâche principale est de nous préparer au combat". L'Otan a observé ces deux derniers jours l'entrée de colonnes d'équipements militaires russes en Ukraine, dont des chars, de l'artillerie et des troupes combattantes, a annoncé mercredi son commandant en chef, Philip Breedlove, en déplacement à Sofia. "Au cours des deux derniers jours, nous avons observé les mêmes choses que l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe). Nous avons vu des colonnes d'équipements russes, des chars russes, des systèmes de défense antiaérienne russes, de l'artillerie russe, et des troupes de combat russes entrant en Ukraine". "Nous n'avons pas encore une image claire du nombre. Nous avons vu plusieurs colonnes", a-t-il ajouté.

