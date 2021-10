Paris (AFP). Intempéries dans le Sud: 371 nouvelles communes en état de catastrophe naturelle

371 communes supplémentaires des départements du Gard, de l'Ardèche, de l'Aveyron, de l'Hérault et de la Lozère, ont été reconnues en état de catastrophe naturelle après les inondations de septembre-octobre, a annoncé le ministère de l'Intérieur, après la publication d'un arrêté au Journal officiel vendredi. Au total, 553 communes sont reconnues en état de catastrophe naturelle, précise le ministère. Cet arrêté, qui prend en compte les municipalités touchées par les intempéries de la première quinzaine d?octobre, vient compléter ceux publiés le 26 septembre et le 8 octobre. Dans le détail, sont concernées: 245 communes de l?Hérault, 142 du Gard, 127 d?Ardèche, 23 de Lozère et 16 de l'Aveyron. Huit dossiers ont été rejetés et 42 seront examinés ultérieurement, précise le ministère. "L'examen dans des délais courts de la situation des communes touchées par ces intempéries" permettra une "indemnisation des personnes sinistrées () plus rapide", se félicite le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, dans le communiqué. "Une mission composée des inspections des ministères en charge de l?écologie, des finances publiques, de l'intérieur et de l?agriculture se rendra prochainement dans ces départements pour évaluer les dommages subis par les collectivités", ajoute le ministère dans ce texte. La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au Journal officiel permet d'activer la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de contrats d'assurance visés au code des assurances. Cette garantie est déclenchée "lorsque les dommages matériels directs qui en résultent (des catastrophes, ndlr) ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises", précise l'arrêté.

