Paris (AFP). Intempéries: état de catastrophe naturelle pour 371 communes du sud

Intempéries: état de catastrophe naturelle pour 371 communes du sudL'état de catastrophe naturelle a été reconnu vendredi par le Journal officiel pour 371 communes supplémentaires des départements du Gard, de l'Ardèche, de l'Aveyron, de l'Hérault et de la Lozère, touchés par des inondations en septembre et en octobre, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Au total, ce sont 553 communes qui sont reconnues en état de catastrophe naturelle, précise le communiqué. Cet arrêté, qui prend en compte les municipalités touchées par les intempéries de la première quinzaine d?octobre, vient compléter ceux publiés le 26 septembre et le 8 octobre.

