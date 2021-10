Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 8 et 9 novembre

MANCHE



L'édition 2014 du salon du chocolat et des douceurs se tient cette année encore dans la grande halle de la Cité de la mer à Cherbourg. C'est tout ce week-end. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h, l'entrée est à 3,50€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



Samedi soir "La Folie des années 80" revient au parc des expositions de Saint-Lô, avec le Vire Joigne F.C et le Rugby Club saint-lois, de 22h à 4h du matin. L'entrée est à 8€.



Tendance Ouest est partenaire de la Foire Saint-Martin à Saint-Hilaire-du-Harcouët qui a lieu samedi et dimanche. Sur place 800 stands sur 11 kilomètres de rues et plus de 150 000 visiteurs chaque année. Au programme : déballage, expo, fête foraine et foire aux animaux. Retrouvez Tendance Ouest, place Delaporte et venez remportez des cadeaux toute la journée du samedi et du dimanche.



Tout ce week-end et jusqu'à mardi, c'est la 28ème Foire gastronomique et commerciale à Torigni-sur-Vire. Samedi et dimanche venez faire un tour au grand rendez-vous de la gastronomie et de l'artisanat pour découvrir des saveurs d'ici et d'ailleurs. L'entrée est gratuite.



A partir de samedi et jusqu'à mardi, profitez de ce long week-end pour assister à la 11ème édition du Festival Second Geste à Saint Pair sur mer. De nombreux spectacles à voir lors de ce festival des arts du cirque. Réservez dès à présent vos places auprès de l'Office de tourisme. L'entrée est à 12€ pour les adultes, c'est 7€ pour les enfants.



Samedi soir participez à la Soirée Twin à la Bazoge dans le sud Manche. Plusieurs Djs diffuseront les plus gros hits rock, reggae et musique celtique Rendez-vous ce samedi à partir de 23h. L'entrée est à 8€. Retrouvez toutes les infos sur les-twin.fr



CALVADOS



Vendredi et samedi, la place Saint-Sauveur accueille les journées gourmandes, un rendez-vous gastronomique inédit à Caen. Au menu : deux jours de découverte et de dégustation de produits normands préparés par des chefs caennais. Le programme complet est à retrouver sur www.caen.fr



Comme chaque année le premier port bas-normand de coquilles Saint-Jacques, Port-en-Bessin-Huppain consacre un week-end pour les mettre à l'honneur. Rendez-vous samedi et dimanche pour l'édition 2014 du festival du «Goût du Large». Retrouvez le programme complet sur portenbessin-huppain.fr



Il y a du sport dans la région avec du football et la 13ème journée de Ligue 1. Ce samedi le SM Caen reçoit sur la pelouse du stade d'Ornano le FC Nantes. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com dés 19h45.



Du Basket, le Caen Basket Calvados reçoit Cergy-Pontoise ce samedi soir au Palais des Sports de Caen. Début de la rencontre à 20h.



ORNE



Ce samedi, c'est la fête de la soupe et du potager à Mâle dans l'Orne. Au programme : exposition, musique et animations diverses comme des ateliers cuisine ou des démonstrations de vannerie. Rendez-vous de 14h à 19h à la salle des fêtes de Mâle, l'entrée est gratuite.



Tout ce week-end, se tient à Bagnoles de l'Orne le 4ème salon des loisirs créatifs. Un événement organsié par l'association Mains créatives en Andaines. Rendez-vous au communs du château de l'hôtel de ville samedi de 12h à 18h et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est à 2€ pour les deux jours.



Tout ce week-end, c'est la 10ème édition de ferme en fête au Parc Anova d'Alençon. De nombreuses animations sont prévues pendant ces deux jours, la présence d'animaux et des concours sont aussi au programme. C'est samedi de 9h à 19h et dimanche de 9h à 18h. L'entrée est à 4€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



Samedi et dimanche, Argentan accueille une nouvelle édition du salon Habitat, déco et jardin au Hall des expositions. Un invité de prestige sera présent dimanche. Rendez-vous ce week-end pour le salon et dimanche pour rencontrer Norbert. Un événement Tendance Ouest.



Emmaüs à Alençon organise tout ce week-end une vente d'automne. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 17h30 et lundi de 14h à 17h30.