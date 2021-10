Lyon (AFP). Un grand quart Sud-Est du pays de nouveau balayé par des trombes d'eau

Un mort, des dégâts, des pannes de courant, et un brin de lassitude: un nouvel épisode de fortes pluies touche depuis lundi un grand quart sud-est du pays, 15 départements restant en alerte orange jusqu'à mercredi matin. Une jeune femme est décédée mardi à Saint-Blaise, dans les Alpes-Maritimes, ensevelie par un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies, a indiqué le Conseil général dans un communiqué. Au Sud, les lames d'eau les plus importantes touchaient les Alpes-Maritimes, où l'aéroport de Nice a été paralysé deux heures durant. L'A8 a été coupée dans un sens à cause d'une coulée de boue. Une forte houle attendue en soirée a conduit à fermer le trottoir, côté mer, de la Promenade des Anglais. A Villefranche-sur-Mer, le personnel d'un restaurant dévasté il y a trois ans par un coup de mer protégeait sa vitrine de planches en bois mardi soir, sous un déluge. Des vagues inondaient déjà une étroite ruelle séparant l'établissement du quai et une bouche d?égout sautait sous leurs yeux. "On ferme tout et on prie", résumait un maître d'hôtel. Dans les Bouches-du-Rhône, des arbres ont été arrachés et des caravanes retournées dans un camping de Martigues où se tourne une série télévisée, en raison d'un fort vent du sud. - 15 départements en alerte orange - Quinze départements restent en alerte orange tandis que "la vaste perturbation pluvio-instable se décale lentement vers l'Est", selon un bulletin de Météo France à 19H00. Il s'agit de la Côte-d'Or, la Saône-et-Loire, le Jura, l'Ardèche, la Drôme, l'Ain, l'Isère, la Loire, le Rhône, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. Partout, les préfectures appellent à la vigilance mais se veulent rassurantes, en l'absence de blessés ou de dégâts majeurs. Les pompiers ne chôment pas pour autant, intervenant principalement pour des chutes d'arbres ou de poteaux électriques sur les routes, des tuiles ou des toitures envolées, des caves inondées, plus rarement pour des mises à l'abri de personnes. Dans l'agglomération lyonnaise, les difficultés se concentraient mardi soir au carrefour du Rhône, de la Loire et de l'Isère. Gonflé par les pluies incessantes de la journée, le Gier est sorti de son lit, provoquant la fermeture de l'A47 entre Lyon et Saint-Etienne. Tandis que des déviations étaient mises en place, d'importants bouchons étaient signalés dans le secteur. Le trafic des trains était interrompu entre Givors et Saint-Etienne. Selon la préfecture du Rhône, la circulation ne sera pas rétablie avant mercredi matin tandis que des bus de substitution ont été mis en place par la SNCF. A Givors, le maire a activé son plan de sauvegarde en ouvrant un gymnase où cinq personnes avaient trouvé refuge en fin de journée, après l?évacuation de quelques habitations riveraines du Gier. Un centre commercial a aussi été inondé. "Il y a eu des précédents, ce n'est pas une crue exceptionnelle. A priori, le pic a été atteint", indiquait le cabinet du maire. A Rive-de-Gier, les crèches et les écoles ont été évacuées à 16H00, des hauts-parleurs diffusant des messages d'alerte dans les zones inondables. - 'On commence à en avoir marre' - Dans la vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen, c'est la troisième fois que des trombes d'eau s'abattent en un mois et demi. "Du 17 au 20 septembre, puis durant la deuxième quinzaine d'octobre, et là ça +réattaque+, déplore la secrétaire de mairie de Barnas, en Ardèche. Alors que la semaine dernière, on a eu un temps estival!". "On commence à en avoir un peu marre, mais on prend ça du bon côté, on n'a pas le choix. Le principal, c'est que personne ne soit blessé", souligne Catherine Faure, maire du village d'Intres.

