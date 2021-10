Paris (AFP). Intempéries : un mort dans les Alpes-Maritimes, de nombreuses évacuations

Un mort, des dégâts, des pannes de courant et de nombreuses évacuations: un nouvel épisode de fortes pluies a touché depuis lundi un grand quart sud-est du pays, mais plus aucun département n'était en vigilance orange mercredi matin. Les trombes d'eau qui balayaient un grand quart sud-est du pays depuis lundi ont fait un mort mardi: une jeune femme de 32 ans est décédée à Saint-Blaise, un village des Alpes-Maritimes, ensevelie par un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies. La vigilance orange a été levée mercredi matin pour les sept départements du quart sud-est qui se trouvaient encore en alerte, a annoncé Météo France dans son bulletin. Il s'agissait de l'Ain, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Isère, du Jura et du Var. Ces départements avaient été placés en vigilance orange pour fortes précipitations, orages et vagues-submersion, a précisé Météo France. Dans la nuit de mardi à mercredi, la vigilance orange avait déjà été levée pour huit départements: l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Côte d'Or, la Drôme, la Loire, le Rhône, la Sâone-et-Loire et le Vaucluse. - Personnes et camping évacués - Deux campings ont été évacués à Avignon au cours de la nuit de mardi à mercredi en raison d'inondations causées par de fortes pluies, a-t-on appris auprès des pompiers. Au camping du Pont d'Avignon, 20 personnes ont dû être évacuées, et au camping de Bagatelle, ce sont 20 camping cars, soit une quarantaine de personnes qui ont été évacuées, a-t-on précisé de même source. Dans ce deuxième camping, une trentaine de personnes qui résidaient dans l'hôtel ont également été mises en sécurité, ont ajouté les pompiers. Quelque 80 cm d'eau ont recouvert ces deux campings. A Avignon, les rives du Rhône, qui est sorti de son cours, ont également été fermées à la circulation. Dans la commune de Lamotte-du-Rhône, à une soixantaine de kilomètres d'Avignon, 41 maisons ont aussi été évacuées préventivement, selon les pompiers. Trois routes départementales ont aussi été coupées par des inondations. Environ 70 personnes habitant dans un lotissement de Saint-Symphorien d'Ozon (Rhône) ont été évacuées de chez elles durant la nuit de mardi à mercredi, à cause des inondations, a-t-on appris auprès des pompiers. Une cinquantaine de personnes ont été hébergées dans le gymnase de la commune, tandis qu'une vingtaine d'autres a pu se reloger par ses propres moyens, ont ajouté les pompiers qui ont levé le dispositif à 05h00 du matin. Les pompiers auront effectué, entre 20h00 mardi et 04h00 ce mercredi, 252 interventions, pour des inondations, qui n'ont pas fait de blessés. Par ailleurs, il n'y aura "aucune circulation ferroviaire pour toute la journée de mercredi entre Rive-de-Gier et Givors", des commune proches, en raison d'une crue du Gier, a annoncé la SNCF. Plus au sud, les lames d'eau les plus importantes ont touché les Alpes-Maritimes, où l'aéroport de Nice a été paralysé deux heures durant. L'A8 a été coupée dans un sens à cause d'une coulée de boue. Une forte houle attendue en soirée a conduit à fermer le trottoir, côté mer, de la Promenade des Anglais. Mardi, 86 sites de bâtiments communaux dont 43 écoles ont été inondés sur le seul territoire de la métropole Nice Côte d'Azur. Dans les Bouches-du-Rhône, des arbres ont été arrachés et des caravanes retournées dans un camping de Martigues où se tourne une série télévisée, en raison d'un fort vent du sud. - Appel à la vigilance -

