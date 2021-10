Lyon (AFP). Pluies dans le Sud-Est: 16 départements en alerte orange, 2.500 foyers sans électricité

Encore des dégâts, des pannes de courant, et un brin de lassitude: un nouvel épisode de fortes pluies, accompagnées de grosses bourrasques de vent, touche un grand quart sud-est du pays, avec 16 départements en alerte orange. Dans la vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen, c'est la troisième fois que des trombes d'eau s'abattent en un mois et demi. "Du 17 au 20 septembre, puis durant la deuxième quinzaine d'octobre, et là ça +réattaque+, précise la secrétaire de mairie de Barnas, en Ardèche. Alors que la semaine dernière, on a eu un temps estival!". "On commence à en avoir un peu marre mais on prend ça du bon côté, on n'a pas le choix. Le principal, c'est que personne ne soit blessé", souligne Catherine Faure, maire d'Intres. "On réparera petit à petit, on attend de savoir si on est classé en catastrophe naturelle", ajoute l'élue de cet autre petit village du département, où un pont menaçait d'être submergé par la rivière Eyrieux. A Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, "elle est montée de plus de six mètres cube de débit. Ce n'est pas le record de 1963, mais c'est 40 cm de plus que la dernière fois", indique le maire, Christian Ferroussier. "Les dégâts ne sont pas démesurés pour l'instant, mais c'est le côté répétitif. Toute la plage et l'aire de détente avaient été emportées la dernière fois, on avait nettoyé, et là c'est monté encore plus haut avec des branchages partout", a-t-il déploré. Dans le département, les pompiers sont intervenus à 225 reprises depuis le début de l'alerte orange, dont la moitié lundi soir. Essentiellement pour des caves inondées et des glissements de terrain autour de Vals-les-Bains, Antraigues-sur-Volane ou Lavelade-d'Ardèche, personne n'ayant dû être évacué selon la préfecture. La circulation est perturbée sur de nombreuses petites routes. Selon ERDF, 2.500 foyers restaient privés d'électricité en début d'après-midi, contre 6.500 dans la matinée. Près de 400 litres d'eau au mètre carré sont tombés par endroits dans le département, mais les pluies ont faibli et commencent à remonter vers l'est et le nord, jusqu'en Lorraine selon le dernier bulletin de Météo France. - 'On a vu plus fort' - Dans les Bouches-du-Rhône, un camping de Martigues où se tourne actuellement une série télévisée a été touché par les intempéries: des arbres ont été arrachés et quelques caravanes retournées, selon les pompiers, en raison d'un fort vent du sud très localisé. Dans une calanque du secteur, des vagues de trois à quatre mètres étaient attendues mardi après-midi. "Il y a tempête, il y a pluie, la mer est démontée, mais on se prépare pour le service. Il n'y a pas eu d'annulations, alors il n'y a pas de raison de fermer. On a vu plus fort", relativisait la serveuse d'une auberge. Météo France a placé en vigilance orange la Côte-d'Or, la Saône-et-Loire, le Jura, l'Ardèche, la Drôme, l'Ain, l'Isère, la Loire, le Rhône, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Gard, le Var et le Vaucluse. Soit seize au total couvrant un grand quart sud-est du pays. Partout, les préfectures se veulent rassurantes, en l'absence de blessés ou de dégâts majeurs. Mais les pompiers ne chôment pas pour autant, intervenant principalement pour des chutes d'arbres ou de poteaux électriques sur les routes, des tuiles ou des toitures envolées, des caves inondées. Dans le Rhône, les secours ont évacué par précaution, à la mi-journée, une dizaine d'habitants du hameau de Saint-Lazare, à la demande de la mairie de Givors. En Saône-et-Loire, la préfecture décomptait mardi matin plus de 460 demandes d'intervention des secours depuis lundi, principalement autour de Chalon-sur-Saône, Givry et Buxy. Deux écoles et un lycée sont fermés et des routes coupées. La circulation des trains a été ralentie sur des voies de TER en Bourgogne en raison de l'eau.

