Shaka Ponk revient sur scène après un an de labeur acharné. Le groupe présentera sur scène son nouveau show encore plus décoiffant et Rock N'Roll ainsi que les couleurs de son nouvel album : "The Black Pixel Ape", en hommage à leur mascotte virtuelle Goz et en réponse au précédent opus The White Pixel Ape. Shaka Ponk c'est un style à part, entre électro, rock, punk, funk avec un véritable show à l'américaine.

Pratique jeudi 6 novembre à 20 h. Zénith de Caen. Tarifs 33 à 45 €.