Un train de l'impressionnisme en Haute-Normandie en 2015

Nicolas Mayer-Rossignol, président du Conseil régional, souhaite « valoriser beaucoup plus » les énormes atouts de la région en termes touristique. L'initiative la plus concrète et immédiate de ce voeu : la mise en circulation d'un train de l'impressionnisme dès avril 2015.