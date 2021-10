Pour boucler son budget, l’Épicerie sociale de Caen manque de 5 000€

Ni épicerie solidaire, ni lieu de distribution de colis alimentaires, l’Epi Vert a tout d'un vrai supermarché dont des clients qui passent en caisse (même s'ils ne payent qu'en partie leurs produits).

"Mais la situation ambiante est ce qu’elle est… Et l’Epi Vert a besoin d’argent ! Sans rester les deux pieds dans la même pantoufle, l’Epi Vert a remué ciel et terre et s’est inscrit sur la plateforme de financement participatif d’Ulule". But : récolter 5 000€ qui lui permettront à boucler son budget d’approvisionnement (50 000 € par an) .

A ce jour, mercredi 29 octobre, 55% du montant est atteind (2 792€) via 73 contributeurs.

Pour aider l'Epi Vert dans son projet, le réalisateur caennais Bruno Romy et sa complice, Isabelle Chereau, ont réalisé un film : « A table ! ».

Pratique. Pour donner, rendez-vous ici.