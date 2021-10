Sortir dans la Manche : jeudi 30 octobre

A partir de demain et jusqu'à dimanche, il y a une foire expo à Cherbourg pendant laquelle un groupe de Tahitiens vous fera connaître ses produits locaux avec une expo de 20m² d'une volière à papillons ainsi que 10 vivariums avec différentes espèces d'insectes. Rendez-vous demain et tout ce week-end au hall d'exposition de la Cité de la Mer de 10h à 19h, l'entrée est à 5€ à partir de 14 ans.



Samedi, rendez-vous au musée du débarquement à Utah Beach à Sainte Marie du Mont pour rendre hommage aux 197 soldats disparus sur cette plage le 6 juin 1944. Des volontaires pour le lâcher de lanternes sont actuellement recherchés. Retrouvez les coordonnées sur la page facebook du musée et rendez-vous samedi à 18h pour le début de l'hommage.



Samedi également, c'est le 6ème gala de boxe à Carentan. A l'affiche : dix combats amateurs, avec les boxeurs amateurs carentanais, un combat féminin et un combat pro. Tarifs : 10€ pour les hommes, demi-tarif pour les femmes et les étudiants. Gratuit pour les moins de 12 ans. Début des combats à 19h30 à la salle du Haut Dick.