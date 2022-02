Sortir dans la Manche : lundi 20 avril

Festi Récré est un festival jeunesse qui se déroule dans le canton de Granville à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi. Infos et inscriptions auprès des offices de tourisme du Pays Granvillais ou sur Festi Récré



A partir de vendredi et tout ce week-end, place à la foire-expo «Près de chez soi» à Saint-Sauveur-Lendelin. Bâtiment, ameublement, auto, informatique, services mais aussi des producteurs locaux vous accueilleront à l'espace culturel. Animations commerciales, dégustation et apéro concert sont également prévus avec Mars & Nena ce vendredi à 17h.



Tout ce week-end, c'est le salon de l'habitat à Avranches. Plus de 2000m² d'expositions dédiés à la maison sous toutes ses formes. 75 professionnels dans tous les corps de métiers seront présents, ils vous présenteront les dernières tendances. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h sur la place Carnot à Avranches. L'entrée est gratuite.