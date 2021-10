Vos sorties concert et clubbing du week-end en Normandie

Votre soirée concerts

Black M et le Wati B sont en live ce vendredi soir au Zénith de Caen. Vous avez gagné vos billets sur Tendance Ouest sinon réserver vos places içi.

Sharon Jones et les Dap Kings sont en concert au 106 à Rouen à partir de 20h00. Comptez 25 euros l'entrée.

Dans vos clubs

Azhee s'empare dans Planches à Deauville pour une soirée survitaminée avec notamment son hit «Born Again ».

Ce samedi soir c'est aussi la Nexus Party (Clubbing 2 Luxe) au Nexus à Villers-sur-Mer.

Votre discotheque le Space-Club Argentan vous présente le week-end de la peur pour fêter Halloween. Entrée gratuite pour toutes les personnes déguisés avec une bouteille offerte pour le meilleur déguisement (à consommer avec modération).

Au programme : Déco Halloween, Barman et Barmaid déguisés et Bonbons offerts.

Tentez également la Kiss Me, I’m celib' by Dj Angelo! C'est la plus célèbre des soirées célibataires au Plan B à Mâles dans l'Orne.

Au programme, tableau à message et bracelet fluo, le vert pour les célibataires, le jaune pour les indécis, le rouge si vous êtes en couple.

Sinon direction le What's à Caen pour la soirée Anges&Demons. Içi votre costume fera toute la différence !