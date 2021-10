Sortir dans l'Orne : vendredi 24 octobre

Hollysiz est en concert demain à la Luciole d'Alençon. L'artiste défendra les couleurs de son album "My Name is". Véritable succès dans les charts, la chanteuse est toujours étonnée de l'engouement de son public. Allez applaudir Hollisyz sur la scène de la Luciole ce samedi à 21h. Toutes les infos et l'interview complète à retrouver sur tendanceouest.com



Ce week-end, la ville de Sées organise la 3ème édition de sa Fête des Arbres. 14 exposants seront présents pour vous prodiguer des conseils pour préparer votre jardin à la veille de la période hivernale. Rendez-vous demain et dimanche de 9h à 18h aux Jardins du Palais d'Argentré.



Loisirland, la fête pour les petits et les grands, est installé au parc Anova d'Alençon. Pendant toutes les vancances de la Toussaint profitez de 6500m² de jeux avec vos enfants. C'est ouvert tous les jours de 10h à 19h jusqu'au 31 octobre. Plus d'infos sur loisirland.com