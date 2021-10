Interview d'HollySiz avant ses concerts en Normandie

HollySiz revient en concert en Normandie, après son passage au BBC et au festival Tout Un Foin.

L'artiste revient pour deux dates événement ce vendredi à Beaumont-Hague et le lendemain à la Luciole d'Alençon. Artiste pleine de fraîcheur, L'intensité mise dans ses chansons, ce refus de tricher et cette pop survoltée.

Cécile Cassel défendra les couleurs de son dernier opus "My Name Is" par deux fois dans la région ! Un conseil, allez l'applaudir, Tendance Ouest est allé rencontrer l'artiste.

Retrouvez là sur scène ce vendredi à Beaumont-Hague. Tarif : entre 11€ abonnés - 13€ sur résa et 15€ sur place

ce samedi à Luciole d'Alençon : Tarif : 18€ abonnés – 20€ sur résa – 22€ sur place