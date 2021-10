Sortir dans l'Orne : vendredi 31 octobre

Aujourd'hui, pour la seconde année, en partenariat avec le centre de loisirs, l'Office de tourisme de Sées organise une grande fête ouverte aux enfants autour du thème d'Halloween. C'est de 17h à 19h30 au foyer municpal de Sées.



Ce soir, les MmMmM sont en concert à la Luciole d'Alençon. Le groupe saint-lois phare de la musique normande présentera sur scène ses dernières compositions mais aussi des nouveautés. Les normands de MmMmMm sont en concert ce vendredi soir à 19h sur la scène de la Luciole d'Alençon. L'entrée est gratuite.



Le CPIE des Collines normandes accueille ce dimanche à Ségrie-Fontaine, entre 14h et 16h30, sur le site de la Maison de la Rivière, le Collectif franco-anglais "Seed and Plant Swap" dans le cadre d'une nouvelle journée d'échange de plantes et de graines. Venez avec vos surplus de plantes, de graines, de boutures et même de pots ou de livres de jardinage que vous n'utilisez plus. Echangez avec des apprentis jardiniers qui partagent vos valeurs. Et repartez avec un sac de graines et des plantes diverses et variées, le tout gratuitement.