Premier teaser sombre pour "Avengers : l'ère d'Ultron"

Les superhéros de l'écurie Marvel s'opposeront cette fois-ci à Ultron, un être technologique surpuissant, et son armée, bien décidés à éradiquer la race humaine. Alors que d'autres personnages font leur apparition, à l'image de Scarlett Witch et de Quicksilver, et que l'heure est au rassemblement, les tensions qui avaient émané entre les Avengers dans le premier opus vont se poursuivre. On peut voir ainsi dans la bande-annonce Iron Man et son armure "Hulkbuster" faire face au géant vert Hulk ou encore Thor attraper à la gorge Tony Stark.

Ce teaser, attendu seulement la semaine prochaine, a finalement été diffusé dans la nuit mercredi à jeudi par Marvel, après avoir fuité sur la Toile. Dans la foulée, les studios ont également publié une affiche du film.

Joss Whedon est à nouveau derrière la caméra. Au casting, on retrouvera Chris Evans (Captain America), Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man), Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Black Widow), Jeremy Renner (Clint Barton/Hawkeye) et Cobie Smulder (Agent Maria Hill), entre autres, ainsi que des nouveaux tels que Aaron Taylor-Johnson (Pietro Maximoff/Quicksilver), James Spader (Ultron), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlett Witch) ou encore Andy Serkis (Ulysses Klaw).

"The Avengers : l'ère d'Ultron" est attendu dans les salles le 29 avril 2015.