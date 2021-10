Gwen Stefani revient en solo mais bien accompagnée

Gwen Stefani propose de découvrir un premier titre de son 3ème album studio "Baby don't lie".

La chanteuse a fait appel à Pharrell Williams, avec lequel elle avait déjà collaboré sur de nombreux hits comme "Hollaback girl" en 2004, "Wind it up" et "Yummy" en featuring durant l'année 2006. Les deux amis sont membres du jury de The Voice aux Etats-Unis cette année.

On retrouve aussi sur l'album, le leader de OneRepublic, Ryan Tedder qui dans le passé avait signé des hits pour Leona Lewis et Beyoncé.

L'album est produit aussi par le talentueux Benny Blanco a qui l'on doit les plus grand succès de Katy Perry, "Tik Tok" de Kesha, Dynamite de Taïo Cruz, "She doesn't mind" de Sean Paul et le dernier album de Rixton.