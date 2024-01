France-Monde. Coachella 2024 dévoile sa programmation avec 5 Français à l'affiche

Coachella est certainement l'un des plus célèbres festivals de musiques dans le monde. Ce mercredi 17 janvier, les organisateurs de l'évènement ont publié les noms des artistes qui seront présents en Californie du vendredi 12 au dimanche 14 et du vendredi 19 au dimanche 21 avril prochain. Parmi eux, cinq artistes français seront à l'affiche.

Pour cette édition, on pourra donc compter sur la présence de DJ Snake, de L'Impératrice, de Gesaffelstein, de Folamour et de Justice. Le duo électro connu pour leur tube planétaire "D.A.N.C.E." sortira d'ailleurs un nouvel album dans les prochains mois.

En tête d'affiche, on retrouve notamment Lana Del Rey, aux côtés de Doja Cat ou encore du rappeur Tyler. L'événement de cette édition 2024 sera la reformation du groupe No Doubt emmené par la chanteuse Gwen Stefani. Le public pourra également retrouver sur scène Tyla, Blür et J-Balvin entre autres.

Les préventes des billets pour le festival ouvrent ce vendredi 19 janvier sur le site internet de Coachella.