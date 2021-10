Areva : le PDG Luc Oursel démissionne

Le président directeur général (PDG) d'Areva, Luc Oursel, a choisi de quitter ses fonctions à la tête du groupe nucléaire, pour des raisons de santé.

Dans un communiqué, il indique :"dans des circonstances personnelles très difficiles, malgré mon très fort attachement à Areva, j'ai dû me résoudre à ne pas poursuivre mes fonctions à la tête de l'entreprise et à me mettre en arrêt de travail pour raisons thérapeutiques. Je dois mener maintenant un combat personnel contre la maladie mais toutes mes pensées vont aux équipes d'Areva".

Luc Oursel est âgé de 55 ans. Il avait pris la suite d'Anne Lauvergeon à la tête d'Areva en 2011. Le PDG était venu dans la Manche le 20 janvier dernier, pour s'exprimer sur la cession de sa filiale Euriware au groupe Capgemini.

Près de 6 000 salariés et sous-traitants travaillent pour Areva sur le site de la Hague.