Tribunal de Cherbourg : "Mon client est ensorcelé !"

Un Coutançais de 22 ans était jugé ce lundi 20 octobre au tribunal de Cherbourg. Le 11 septembre dernier, à Houesville, il avait frappé un individu avec une clé à cliquet. Il n'avait pas apprécié que l'homme le provoque lors d'une soirée arrosée à laquelle ils participaient, en lui assénant une petite "tape" sur la tête.

Le prévenu s'était ensuite absenté avant de revenir chez son hôte armé d’un fusil à pompe et de tirer en l’air à trois reprises.

"Un grand malade"

L'homme, ex-héroïnomane, est décrit comme "un grand malade" par sa famille. Une expertise médicale souligne la dangerosité criminologique du prévenu. Ses troubles psychiatriques et ses crises de délires peuvent être provoquées par ses prises de stupéfiants. Son avocat explique qu'il est "ensorcelé. Ce n'est pas du cinéma, il se sent persécuté par certaines personnes".

Un septième mention sera inscrite à son casier judiciaire. Le tribunal le condamne à dix mois de prison dont quatre ferme, et mise à l’épreuve pendant 2 ans. Il est maintenu en détention et devra s’acquitter de 700€ cumulés pour les divers préjudices et les frais de justice.

Avec Fabrice Cuidet