Bordeaux (AFP). Rush sur les plages: un noyé, plusieurs baigneurs secourus

Un homme de 47 ans a péri noyé samedi dans les Landes, et plusieurs baigneurs ont été secourus en Gironde, l'un d'entre eux hospitalisé dans un état très grave, lors d'un week-end où les températures estivales à l'approche de la Toussaint, avoisinant 30 degrés, ont poussé locaux et touristes vers l'Océan. Sur une plage de Contis, dans le nord des Landes, un Autrichien de 47 ans a péri noyé, son corps ayant été recupéré peu après 19H00 sur le rivage une demi-heure après que son épouse ait signalé sa disparition, déclenchant des recherches par hélicoptère, ont indiqué dimanche les secouristes landais. L'homme serait apparemmment parti nager en état d'ébriété, selon une source proche de l'enquête. En Gironde, sur la plage du Porge à 45 km à l'ouest de Bordeaux, un homme de 31 ans a été secouru et sorti de l'eau par des témoins peu après 18H00, après s'être trouvé en difficulté. Les secouristes ont pratiqué un massage cardiaque et le baigneur a été hospitalisé à Bordeaux dans un état très grave, ont précisé les secours. Toujours au Porge au même moment, une femme de 30 ans a été sortie de l'eau par des tiers, mais son état était sans gravité. Auparavant vers midi samedi sur la plage du Grand-Crohot, à 20 km plus au sud, deux adolescents de 14 ans qui se trouvaient en difficulté ont été sortis de l'eau par des surfeurs à proximité. Les deux jeunes ont été évacués par précaution à la clinique d'Arès. A de très rares exceptions près, comme à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) où une association de sauveteurs en mer s'est proposée à la mairie pour assurer la surveillance de la Grande plage pour le week-end, les plages du littoral sud-ouest ne sont plus surveillées en cette période de l'année. Les hautes températures du week-end s'y sont accompagnées d'une assez forte houle, avec des vagues atteignant par endroits 3 mètres.

