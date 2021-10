Pékin (AFP). Chine: le naufrage de L'Etoile de l'Orient sur le Yangtsé dû à une tornade

Le naufrage de l?Étoile de l'Orient, le bateau de croisière qui a coulé lundi soir sur le Yangtsé avec plus de 450 personnes à bord, a été probablement provoqué par le passage d'une petite tornade qui a frappé brièvement la région, ont assuré les responsables de la météo chinoise. Le district de Jianli, dans la province centrale du Hubei, a été touché en effet par le passage de ce phénomène climatique, rare en Chine, qui s'est déplacé rapidement, accompagné de vents de plus de 117 km/h et de précipitations de plus de 64 mm en une heure, a indiqué le Bureau d'Etat à la météorologie (BEM) sur son site internet mardi soir. Le mot chinois utilisé par cette agence nationale peut également se traduire par "cyclone" - le terme a été improprement employé dans la presse officielle chinoise anglophone -, mais la description donnée du phénomène répond à celle d'une tornade. Un employé du BEM joint mercredi a indiqué à l'AFP que les responsables en charge du dossier n'étaient pas joignables, ayant tous été envoyés sur les lieux du drame. La tornade a duré entre 15 et 20 minutes, à l'heure où le navire a chaviré. Elle avait un diamètre d'environ un kilomètre et un caractère "régional, de dimension limitée et s'est déclenchée soudainement", selon le BEM, qui ne précise pas sa localisation ni sa trajectoire exacte. Le prévisionniste en chef de l'agence météo, Yu Xiaoding, cité dans la presse, a précisé qu'elle rentrait apparemment dans la catégorie "supérieure à EF-1" sur l'échelle Fujita, communément utilisée, soit une catégorie classée comme "modérément destructrice". Sur l'échelle de Beaufort, la tornade était accompagnée de vents de force 12, précise le BEM. La description du phénomène correspond aux témoignages d'un rescapé et du capitaine de L'Etoile d'Orient, qui a survécu au naufrage. Selon eux, le navire, déjà pris sous un violent orage, a été soudainement frappé par ce qui a été traduit par un "cyclone", provoquant sa gîte quasi immédiate et son naufrage en moins de deux minutes. La tornade s'est probablement formée en raison d'une combinaison de facteurs incluant l'humidité, de forts vents et des pluies intenses, provoquant une colonne d'air ascendante qui s'est mise à tourbillonner. Les tornades, fréquentes aux Etats-Unis, sont plutôt rares en Chine, mais surviennent parfois dans des provinces comme le Hubei, où le drame s'est produit, a ajouté le responsable. Mercredi à la mi-journée, seules 14 personnes avaient été secourues et plus de 400 autres manquaient à l'appel.

