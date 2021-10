Pékin (AFP). Naufrage en Chine: le dernier bilan dépasse les 400 morts

Le dernier bilan du chavirement d'un navire de croisière lundi sur le Yangtsé faisait état de 406 morts et 36 disparus, tandis qu'une cérémonie de deuil s'est tenue dimanche sur la berge du fleuve, devant l'épave du bateau. Des centaines de personnes se sont alignées pour cet instant de recueillement à 09H00 (01H00 GMT), dont des nombreux secouristes, selon des images diffusées par la télévision. L'"Etoile de l'Orient", avec 456 passagers et membres d'équipage à bord, s'est retourné en moins de deux minutes lundi soir, par très mauvais temps, avant de s'échouer par 15 mètres de fond, une partie de la coque demeurant à l'air libre. Seuls 14 survivants ont été comptés, la liste des morts s'allongeant elle durant toute la semaine, au fur et à mesure que les plongeurs et les sauveteurs retrouvaient des corps dans les eaux boueuses du Yangtsé. Le dernier bilan, annoncé dans la nuit de samedi à dimanche par la télévision publique CCTV, se montait à 406 morts. La tradition en Chine veut que l'on honore les morts au septième jour de leur décès, d'où la cérémonie dimanche, à laquelle le gouvernement était représenté par le ministre des transports, Yang Chuantang. Les navires alentour ont fait sonner ensemble leur corne de brume, tandis que les secouristes et les militaires présents inclinaient leur tête. Le navire de croisière, qui est resté quille en l'air et au 9/10e immergé durant plus de trois jours, a été redressé dans la nuit de jeudi à vendredi par de puissantes grues, afin de faciliter les opérations de fouille du bâtiment. Il ne reste plus d'espoir de retrouver des rescapés, ont admis les autorités. Il s'agit du pire naufrage en Chine depuis près de 70 ans.

