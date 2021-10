Habitat 76 : 336 millions d'euros pour le logement social jusqu'en 2017

La reconduction de cette convention porte le montant de l'investissement d'Habitat 76 - premier bailleur social du Département, gérant 30 000 logements habités par 67 000 personnes - à 336 millions d'euros sur 3 ans. Une somme colossale répartie entre un prêt de la CDC, 91 millions d'euros de fonds propres d'Habitat 76 et 38 millions d'euros provenant d'autres subventions.

14 logements rénovés

133 millions d'euros prélevés sur ce programme d'investissements serviront à la réhabilitation, rénovation et à l'amélioration de la performance énergétique de 14 000 logements existants, le reste étant consacré à la construction de 1 385 logements neufs jusqu'en 2017.

Didier Marie, sénateur et président d'Habitat 76, rappelle que l'office s'engage "à livrer 500 logements neufs par an et s'inscrit ainsi dans l'objectif national de 150 000 logements sociaux par an. Nous maintenons un haut niveau de service pour les locataires et nous continuons à produire des logements".