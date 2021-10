Il y a 1000 ans, Rouen séduisait un roi viking norvégien

Quels liens peuvent unir l'église rouennaise à la Norvège ? Il plonge sa source il y a 1 000 ans, en 1013-1014. Le Père Christophe Potel raconte : "Il n'était qu'un jeune chef viking quand il est venu à Rouen. Le duc Richard II de Normandie l'a appelé à la rescousse pour l'aider dans sa lutte contre le comte de Chartres."



Du polythéisme au monothéisme

Voilà Olav qui arrive en Normandie. Sauf que la lutte entre Chartres et Rouen n'a pas lieu, le comte de Chartres prenant peur. Mais là où Olav aurait pu repartir en Norvège, il préfère rester quelques mois en Normandie à l'invitation de Richard II. "Or, le duc est chrétien et son frère n'est autre que l'archevêque Robert", explique Christophe Potel.

En Norvège, si le christianisme est implanté, le polythéisme reste majoritaire. Olav croit en un dieu de la guerre, en une déesse de la fertilité etc. "Mais ce polythéisme dit que ce qui nous arrive relève du destin, que nous sommes sous le pouvoir des dieux. Il découvre à Rouen une religion nouvelle, avec un Christ qui a vaincu la mort et donc la fatalité. Il est également fasciné par l'image de Charlemagne qui a unifié son empire en s'appuyant sur la force spirituelle", indique Christophe Potel.

L'égorgeur de prêtres devient chrétien

Résultat, Olav, le roi qui pillait les églises et égorgeait les prêtres en Norvège, se fait baptiser en 1014. Il repart ensuite en Norvège, devient le roi de Norvège, où il sera tour à tour porté aux nues puis considéré comme un traître exilé en Suède et mort dans une bataille.

Mais son leg reste énorme : "Il n'a régné que 10 ans, mais il reste comme le roi emblématique de la Suède. Des processions sont organisées sur sa tombe", assure notre archiprêtre.

Pour le millénaire de son baptême, le diocèse de Rouen a donc décidé de s'associer aux célébrations. Des chrétiens norvégiens, et notamment luthériens, sont venus à Rouen et ont découvert l'exposition du célèbre peintre norvégien Oivind Lunde dans la cathédrale même. Le reste du programme :

- Vendredi 17 octobre, 20 h. Concert des Trondheimsolistene et de la Schola Sanctae Sunnivae dans la cathédrale.

- Samedi 18 octobre, 18 h. Célébration oecuménique avec l'église évangélique luthérienne de Norvège

- Dimanche 19 octobre, 15h30. Réception des reliques de saint Olav et messe solennelle.