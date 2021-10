Moscou (AFP). Ukraine: sérieuses divergences entre Poutine et Merkel

De "sérieuses divergences" existent toujours sur la crise ukrainienne entre le président russe Vladimir Poutine et la chancelière allemande Angela Merkel, a déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, peu après la rencontre des deux dirigeants. "Il existe toujours de sérieuses divergences concernant la genèse du conflit intérieur ukrainien, ainsi que sur les causes profondes de ce qui s'y passe en ce moment", a indiqué le porte-parole aux agences de presse russes. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu avec la chancelière allemande Angela Merkel jeudi soir tard, à Milan (Italie), en marge du sommet euro-asiatique de l'Asem. "Au cours de cet entretien prolongé (2 heures et demie) et détaillé, M. Poutine et Mme Merkel ont vérifié de façon minutieuse la mise en oeuvre des accords signés à Minsk" le 5 septembre, qui ont permis l'instauration d'un cessez-le-feu -- régulièrement violé -- dans l'est de l'Ukraine entre séparatistes et forces loyales à Kiev, a précisé M. Peskov. Toujours en marge du sommet de l'Asem, le président russe doit, pour la première fois depuis fin août à Minsk, rencontrer son homologue ukrainien Petro Porochenko, qui accuse Moscou de soutenir les séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Elle aura lieu en présence de plusieurs dirigeants européens dont Mme Merkel, le président français François Hollande, le Premier ministre britannique David Cameron, le chef du gouvernement italien Matteo Renzi et les dirigeants de l'Union européenne Juan Manuel Barroso et Herman Van Rompuy. Mme Merkel s'était déjà entretenue jeudi avec M. Porochenko. Les deux dirigeants avaient déploré le fait que de nombreux points, pourtant acceptés par les deux parties dans le cadre des accords de Minsk, n'aient pas été mis en oeuvre pour permettre un cessez-le-feu complet, selon une source gouvernementale ukrainienne.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire