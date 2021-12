Sorties cinéma de la semaine du mercredi 27 octobre

Voici une sélection de 3 films qui sortent aujourd'hui au cinéma:

Commençons avec « Il reste du jambon? », un film avec Ramzy et Anne Marivin.

Un film comique français sur la difficulté d'un couple mixte avec d'un côté une famille de bourgeois blancs et de l'autre une famille arabe très attachée à ses traditions, qui ont chacun des préjugés sur la culture de l'autre. Regardez cette scène autour d'un diner, 1ère rencontre entre Djalil et la famille de Justine.



Il y a ensuite very bad cops, une comédie américaine avec Mark Whalberg, Will Ferrel et Samuel L. Jacckson. 2 policiers du service administration sont admiratifs de 2 policiers de terrain, du genre gros durs qui récoltent tous les honneurs après leurs missions réussies. Et un jour l'occasion leur est enfin donné de devenir des héros à leur tour. Mais sauront-ils faire face au danger et possèdent ils le talent nécessaire? Pas sûr quand on regarde un de leurs interrogatoires:



Enfin on termine avec un film d'animation en 3D dans les salles équipées. « Le royaume de Ga'hoole » , la légende des gardiens. Un film de Zack Snyder, réalisateur de 300 et Watchmen. Soren est une jeune chouette et son peuple est envahi par les chouettes au sang pur. La seule solution pour se libérer de leur joug, c'est de retrouver les légendaires gardiens de Ga'Hoole. Une tribu très sélect, regardez: