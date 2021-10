Katmandou (AFP). Tempête de neige dans l'Himalaya: au moins 24 personnes

La tempête de neige qui s'est abattue mardi dans l'Himalaya, côté népalais, a tué au moins 24 randonneurs étrangers et guides népalais et les secours craignent la mort de cinq autres personnes dans une avalanche, ont annoncé jeudi les autorités. Les corps de 24 personnes ont été retrouvés sur le parcours du très populaire trekking du tour des Annapurnas, et les secours cherchaient encore à entrer en contact avec plus d'une centaine de personnes toujours injoignables, ont-elles précisé.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire