Katmandou (AFP). Tempête de neige dans l'Himalaya: au moins 24 morts, 5 disparus

La tempête de neige qui s'est abattue mardi dans l'Himalaya, côté népalais, a tué au moins 24 randonneurs étrangers et guides népalais et les secours craignent la mort de cinq autres personnes dans une avalanche, ont annoncé jeudi les autorités. Les corps de 24 personnes ont été retrouvés sur le parcours du très populaire trekking du tour des Annapurnas, et les secours cherchaient encore à entrer en contact avec plus d'une centaine de personnes toujours injoignables, ont-elles précisé. De très fortes chutes de neige, consécutives au cyclone Hudhud qui a touché la côte est de l'Inde pendant le week-end, sont tombées sur l'Himalaya mardi, en pleine saison de trekking. Les secours avaient retrouvé 17 corps mercredi dans le district de Mustang et celui voisin de Manang, tous deux situés sur le parcours du trek et ont retrouvé sept autres corps jeudi matin lors de la reprise des recherches, a dit l'AFP le responsable de la police, Ganesh Rai, qui coordonne les secours. Les corps de quatre Canadiens, deux Israéliens, un Allemand, un Polonais, un Indien, un Vietnamien et 11 randonneurs népalais ont été identifiés. L'identité des trois autres n'était pas encore connue. Parallèlement, les secours recherchent deux alpinistes slovaques et trois guides népalais, portés disparus à la suite d'une avalanche qui a touché leur camp de base vers le Mont Dhaulagiri, situé à 8.167 mètres. "Nous avons envoyé des hélicoptères pour tenter de les retrouver mais nous n'avons aucun signe d'eux, nous supposons qu'ils sont morts", a dit le responsable policier. Quelque 168 randonneurs étrangers s'étaient enregistrés comme étant partis pour un trekking dans la zone des recherches et 43 ont déjà été secourus, selon Rai. Les secours peinaient à entrer en contact téléphonique avec la centaine de randonneurs toujours recherchés, en raison d'une quasi-absence de réseau. Des milliers de personnes visitent la région de l'Annapurna chaque année en octobre, saison la plus favorable pour les treks.

