Mursitpinar (Turquie) (AFP). Intenses frappes près de Kobané, réunion de la coalition antijihadistes

Les Etats-Unis ont affirmé mardi avoir freiné la progression du groupe Etat islamique (EI) dans la ville syrienne de Kobané en menant avec l'allié saoudien 21 raids en 48 heures, juste avant le début à Washington d'une réunion de la coalition anti-jihadistes. En Arabie saoudite, un Américain a été tué par balles et un autre blessé à Ryad, dans une rare attaque ces dernières années contre des Occidentaux dans le royaume. Néanmoins aucun lien n'a pu être établi dans l'immédiat entre cette attaque et les frappes de la coalition. Dans un communiqué, l'armée américaine a indiqué que les 21 frappes menées lundi et mardi près de Kobané avaient "freiné la progression de l'EI" et détruit plusieurs positions et des bâtiments des jihadistes. Elles visaient, a ajouté l'armée, à empêcher l'EI "de se réapprovisionner et de masser des combattants dans les quartiers encore tenus par les forces kurdes" dans cette ville contrôlée désormais à 50% par les jihadistes selon une ONG. En soirée, de violents combats se déroulaient entre l'EI et la principale milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG) dans le centre de Kobané, où les jihadistes ont réussi à pénétrer la veille, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Les Kurdes ne contrôlent plus que des quartiers de l'ouest, un quartier nord et une partie du centre de la ville, située dans le nord de la Syrie, tout près de la frontière turque, selon l'OSDH. Les YPG, qui tentent de reprendre pied dans les quartiers est contrôlés par l'EI, avaient réussi lundi à s'emparer d'une colline stratégique à l'ouest de la ville, a précisé l'ONG. Le drapeau noir de l'EI ne flottait plus sur la colline mardi, a constaté un journaliste de l'AFP du côté turc de la frontière. - Attentats et avancée de l'EI en Irak - L'ONU a encore fait état de milliers de Syriens fuyant Kobané et sa région en Irak, pays voisin de la Syrie, ces dernières 72 heures, et dit s'attendre à l'arrivée d'entre 10.000 et 15.000 déplacés supplémentaires dans les prochains jours. Depuis le début le 16 septembre de l'offensive jihadiste pour prendre Kobané, près de 600 personnes, en majorité des combattants, ont péri selon l'OSDH, et quelque 70 villages sont tombés aux mains de l'EI. En outre 300.000 habitants ont fui, dont plus de 200.000 en Turquie. En prenant Kobané, ce groupe sunnite ultraradical, qui sévit dans les régions sous son contrôle en Syrie et en Irak, en commettant viols, exécutions, décapitations, rapts et persécutions, veut s'assurer la maîtrise d'une longue bande continue de territoire à la frontière syro-turque. En Irak, malgré les frappes américaines, l'EI a avancé dans la province d'Al-Anbar (ouest), qu'il contrôle en partie depuis le début de l'année. Les soldats irakiens ont abandonné leur camp près de Hit, l'un des derniers bastions du gouvernement à Al-Anbar désormais sous contrôle des jihadistes, selon un responsable. "85% d'Al-Anbar est sous contrôle de l'EI", estime le n°2 du conseil provincial, Faleh al-Issawi. "Si la situation continue d'évoluer dans la même direction, sans intervention de forces terrestres étrangères dans les 10 jours, alors la prochaine bataille se déroulera aux portes de Bagdad". De plus, les attentats suicide dont la plupart sont attribués à l'EI se multiplient en Irak, où 15 personnes dont un député chiite, ont encore péri mardi dans un quartier chiite de Bagdad. - 'Le point sur la stratégie anti-EI' - Pour faire le point sur la stratégie antijihadistes, plus de deux mois après le début des frappes en Irak et trois semaines après le début de la campagne aérienne en Syrie, les chefs militaires de 22 pays de la coalition anti-jihadistes ont entamé des discussions sur la base d'Andrew, près de Washington.

