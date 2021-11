Paris (AFP). Paris renforce son dispositif militaire, un deuxième Français parmi les bourreaux de l'EI

Paris a dévoilé mercredi l'identité d'un deuxième Français parmi les bourreaux du groupe Etat islamique, et annoncé le renforcement de son dispositif militaire près du théâtre d'opérations irakien. Sur le terrain, un kamikaze a fait exploser une voiture piégée dans la région autonome des Kurdes d'Irak, en guerre contre les jihadistes, faisant quatre morts. La France, qui participe en Irak aux opérations aériennes de la coalition internationale dirigée par Washington, a annoncé qu'elle allait déployer six avions de plus dans la région pour lutter contre l'EI. "Les forces françaises aériennes vont être renforcées par six Mirage placés en Jordanie", a déclaré le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian à l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, Paris participait à la coalition avec neuf avions Rafale basés aux Emirats Arabes Unis, un pays plus éloigné que la Jordanie du théâtre d'opérations, ce qui nécessitait de multiples ravitaillements en vol pour les appareils engagés. Le deuxième Français identifié par les autorités françaises comme faisant partie des bourreaux de l'EI ayant participé à une décapitation massive le week-end dernier est un jeune homme de 22 ans d'origine portugaise, Mickaël Dos Santos. Comme Maxime Hauchard, le premier Français identifié, il s'est converti à l'Islam. A l'automne 2013, il était parti rejoindre les jihadistes en Syrie, prenant le nom de guerre d'Abou Othman, selon une source proche du dossier. Mickaël Dos Santos "est connu par son engagement terroriste en Syrie et son comportement violent revendiqué sur les réseaux sociaux", a déclaré le Premier ministre français Manuel Valls. Il a précisé que "plus d'un millier" de Français étaient concernés par le phénomène jihadiste en Syrie, parmi lesquels "près d'une cinquantaine" ont été tués. - Effet d'horreur - Hormis les deux Français, les 16 autres combattants apparaissant à visage découvert dans la vidéo n'ont pas encore été identifiés. Certains ont un type occidental ou asiatique. Un journal belge a fait état de la possible implication d'un Belge parti combattre dans les rangs jihadistes en octobre 2012, mais les autorités n'ont pas confirmé cette information. La vidéo montre aussi un homme qui pourrait être le Britannique surnommé "Jihadi John" par les médias britanniques, et qui apparaît masqué avec, à ses pieds, la tête décapitée de Peter Kassig. Cet homme est considéré comme l'assassin présumé de James Foley et Steven Sotloff, les deux journalistes américains décapités ainsi que des humanitaires britanniques Alan Henning et David Haines. Pour le président français François Hollande, l'EI cherche à "créer un effet d'horreur" avec ce message: "voyez () de quoi vos éventuels ressortissants seraient capables". Les convertis représentent 20% des jihadistes français qui sont, dans leur écrasante majorité, recrutés sur internet, selon des sources du renseignement français. - Attaque suicide -

