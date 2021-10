3ème édition de la Soirée Cabaret organisée par la ville de Sées

Chanson, magie et prestations d'un mentaliste seront les thèmes de cette édition 2014. Chanson française des années 50 à nos jours avec Manuela et Stéphane Chevalier, des séances de mentalisme avec Matthieu Malet et de la magie avec Patricia et Philippe Vallaud.

La soirée se tiendra au Centre Polyvalent de Sées, l'entrée est à 10€, c'est gratuit pour les moins de 8 ans. Rendez-vous à 20h30.

Le programme de la manifestation est disponible sur www.ville-sees.fr

Ecoutez, Elodie Boutrois, chargée de communication et de promotion touristique.