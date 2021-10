Le pôle santé de La-Haye-du-Puits est ouvert

On en voit fleurir un peu partout en périphérie des villes, dans les grands bourgs ruraux. On les appelle "centre de santé" ou encore "maison médicale". A la Haye du Puits, entre Cherbourg et Coutances, c'est un "pôle santé" qui a ouvert lundi 6 octobre. Bâtiment flambant neuf, dans lequel on retrouve cinq médecins généralistes, cinq infirmiers, quatre kinés, une sage femme, un podologue, un orthophoniste et une diététicienne.

C'est en 2009 que des médecins de la commune ont eu l'idée de se regrouper, pour lutter contre les déserts médicaux. Parmi eux Hervé Mézerette, qui partira à la retraite dans un peu plus d'un an. Pour lui c'est aussi un moyen de trouver un successeur :

"C'est aussi plus facile pour les patients. En pleine épidémie de bronchiolite par exemple, si le bébé est encombré, le kiné est à côté pour une première séance" poursuit Hervé Mézerette.

Les médecins aimeraient aussi inviter des spécialistes comme un gynécologue ou un allergologue à consulter de temps à autre dans ce pôle santé.

Le bâtiment de 1270 m2 a coûté 2,2 millions d'euros hors taxe, financé par la communauté de communes de la Haye-du-Puits et les collectivités territoriales.

BONUS AUDIO - Reportage à l'ouverture du Pôle Santé :